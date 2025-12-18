Более 80% опрошенных россиян считают работу в промышленности привлекательной

Респонденты никогда ранее не трудились в этой сфере, говорится в исследовании нефтехимической компании "Напор"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 80% россиян, которые никогда ранее не работали в промышленности, считают, что работа в этом секторе является привлекательной. Об этом говорится в исследовании нефтехимической компании "Напор", которое есть у ТАСС.

Согласно исследованию, порядка 34% опрошенных либо работают в промышленном секторе, либо работали там ранее, а 66% никогда не соприкасались с отраслью. "При этом среди тех, кто никогда ранее не работал в промышленности - считают трудоустройство на таких предприятиях и в отраслях привлекательным и перспективным. Так ответили более 83% россиян", - говорится в исследовании.

Совсем же не привлекает промышленный сектор только 17% респондентов.

При анализе вопроса о том, считают ли россияне работу в промышленности перспективной, 44% респондентов дали положительный ответ, а еще 29% заявили, что не возражали бы против работы в промышленных отраслях в случае необходимости. Среди же всех отраслей наибольшую привлекательность для россиян сохраняет работа в нефтяной или топливной промышленности, на втором месте по популярности находится занятость в легкой промышленности, а на третьем - работа в сфере биотехнологий. "Среди самых привлекательных черт в работе в промышленности россияне видят - престиж отрасли (44%), стабильность наряду с другими бизнесами и сферами (33%) и высокие перспективы на горизонте 5-10 лет (30%). Зарплата только на четвертом месте по привлекательности (28%)", - говорится в исследовании.

Исследование было проведено в ноябре-декабре 2025 года среди 5 тыс. респондентов по всей России с помощью онлайн-анкеты и телефонных интервью.