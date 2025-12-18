В ГД хотят ввести единую форму согласия родителей на открытие счета подросткам

Это поможет защитить несовершеннолетних от вовлечения в дропперство, отметил зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Единую форму согласия родителей на открытие счета несовершеннолетнему нужно ввести в России для борьбы с вовлечением подростков в дропперство. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

Он напомнил, что ранее был принят закон, по которому подростки с 14 до 18 лет могут открывать счет в банке с письменного согласия законного представителя. При этом не установлена форма самого документа, отметил Луговой.

"Мы знаем, насколько технологичны организаторы всех этих групповых схем. Конечно, они находят возможность и подделать [согласие]. Мы сейчас эту тему изучаем, и мы тоже обязательно предложим установить некую для банков единую форму согласия родителей, железобетонную, чтобы ее никто не мог обойти", - сказал депутат.

В противном случае, уверен Луговой, злоумышленники будут вовлекать подростков в свои преступные схемы. "Сейчас в принципе идет дискуссия, а не ограничить ли вообще количество, какой-то лимит установить для граждан России по количеству банковских счетов и банковских карт. Если какой-то лимит будет установлен, то совершенно очевидно, что такой лимит должен быть установлен подросткам", - считает депутат.

Луговой отметил, что подростки пользуются счетами для бытовых вопросов и траты по ним минимальны. "Поэтому, в принципе, подросткам иметь, кроме одного банковского счета, мне кажется, просто нет никакого смысла. Это очевидно", - подчеркнул он.