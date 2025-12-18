"Автостат": в РФ продажи подержанных легковых авто выросли на 12% в ноябре

Россияне приобрели 588,7 тыс. машин, говорится в сообщении агентства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Продажи подержанных легковушек в России по итогам ноября 2025 года увеличились на 12% в годовом сравнении - до 588,7 тыс. единиц, говорится в сообщении агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года жители РФ приобрели 588,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 9,9% меньше, чем месяцем ранее (в октябре - 653 тыс. шт.), но на 12,2% больше результата ноября прошлого года (524,4 тыс. шт.)", - сказано в сообщении.

Лидерами марочного рейтинга в этот период стали Lada (134,7 тыс. единиц), Toyota (58,9 тыс.), Kia (34,8 тыс.), Hyundai (33,3 тыс.) и Volkswagen (25,8 тыс.).

В топ-5 модельного рейтинга в ноябре вошли Lada 2107 (12,6 тыс.), Kia Rio (11,2 тыс.), Hyundai Solaris (10,9 тыс.), Lada 4x4 (9,9 тыс.), а также Ford Focus (9,6 тыс.).

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 5,7 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 2,7% больше, чем в январе - ноябре 2024 года.

Как отмечают эксперты агентства, Япония сохраняет первое место по ввозу подержанных легковых автомобилей в Россию, хотя ее доля в ноябре сократилась до 34,2%. На второй позиции - Южная Корея (24,8%), на третьей - Китай (18,3%). Замыкают топ-5 Грузия (8%) и Белоруссия (6,8%).