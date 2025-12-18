"Антиконтрафакт" сообщил о кратном росте числа жалоб на фальсифицированную икру

По данным ассоциации, основная масса обращений поступает на покупку на продовольственных рынках и в рыбных палатках

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число обращений о поддельной фальсифицированной красной икре в декабре выросло более чем в три раза по сравнению с количеством жалоб за сентябрь - ноябрь 2025 года, сообщили ТАСС в ассоциации "Антиконтрафакт".

"В ассоциации зафиксировали резкий рост обращений граждан на горячую линию "Антиконтрафакт", связанных с продажей поддельной фальсифицированной красной икры. Начиная с декабря количество сообщений увеличилось более чем в три раза", - говорится в сообщении.

Основная масса жалоб (более 50% обращений) поступает на покупку икры на продовольственных рынках и в рыбных палатках, практически 20% - через группы в мессенджерах сайтах, также жалобы касаются икры, которую покупают из автомобилей, припаркованных возле магазинов. По словам заявителей, продукция реализуется без маркировки и этикеток, без какой-либо информации о производителе, чек при покупке не выдается, оплата принимается наличными.

Потребители сообщают, что под видом красной икры им продают продукт из желатина или так называемую структурированную икру. В некоторых случаях покупатели жалуются на резкий химический запах, а также на то, что при промывании икры под горячей водой вода окрашивается в красный цвет, что может свидетельствовать о наличии красителей и представлять угрозу для здоровья, отметили в ассоциации.

"Мы фиксируем не просто рост числа обращений, а рост сигналов о потенциально опасной продукции. Люди сообщают не только о желатиновой икре, но и о продукте с выраженным химическим запахом. Такой "деликатес" может нести прямой вред жизни и здоровью граждан. Каждое такое сообщение проходит обязательную проверку, и при подтверждении признаков правонарушения информация в полном объеме передается в правоохранительные органы для принятия мер", - заявил вице-президент ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов.

По его словам, системная борьба государства с фальсификатом, включая внедрение маркировки "Честный знак", уже позволила вывести из тени 110 производителей и существенно сократить объемы нелегального рынка. Однако даже при действующих механизмах контроля решающую роль по-прежнему играет сам потребитель. При покупке важно внимательно изучать упаковку: на ней обязательно должна быть указана вся информация о продукте от вида рыбы до места вылова и состава. Отсутствие этих сведений, нечитаемая маркировка или расхождения в информации - серьезный повод отказаться от покупки, предупредили в "Антиконтрафакте".