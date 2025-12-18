"Мир квартир": аренда жилья в РФ почти не подорожала впервые за восемь лет

Однокомнатные и трехкомнатные квартиры почти не выросли в цене, а двухкомнатные показали символический рост, сообщили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Аренда квартир в РФ почти не подорожала за 2025 год впервые за восемь лет, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"Съемные "однушки" и "трешки" практически не выросли в цене за год, а "двушки" показали символический рост. За 2025 год аренда однокомнатных квартир подорожала в 36 городах из 70, а в 34 подешевела. В среднем по всем городам рост составил всего 0,1%, и теперь средняя "однушка" предлагается за 27 275 рублей в месяц", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, самые высокие показатели роста оказались в Белгороде (+23,9%), Севастополе (+17,9%), Самаре (+12,4%), Брянске(+12,3%) и Курске (+10,2%). Самые значительные показатели падения - в Кемерове (-14,5%), Пензе (-12,8%), Омске (-10,8%), Орле (-10,5%) и Новокузнецке (-10,4%).

В Москве квартиры с одной комнатой стали сдаваться дешевле, чем в прошлом году, на 2,7%, за 56 959 рублей в месяц, в Подмосковье - напротив, дороже на 4,2%, за 38 042 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге они также подорожали, на 2,3%, до 40 340 рублей в месяц.

Квартиры с двумя комнатами стали предлагать чуть-чуть дороже, на 1,3%, и теперь средняя ставка по ним - 33 898 рублей в месяц. В 41 городе из 70 двухкомнатные квартиры показали рост, в 29 - падение. Особенно выросли ставки в Белгороде (+27%), Севастополе (+21,2%), Смоленске (+14,9%), Магнитогорске (+14,9%) и Саранске (+14,7%). Столичные "двушки" подешевели на 1,9%, до 68 327 рублей в месяц, в Московской области подорожали на 4,4%, до 46 030 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге цены упали на 1,5%, до 49872 рублей в месяц.

Квартиры с тремя комнатами выставляются дороже, чем год назад, в 43 городах из 70, в 27 - дешевле. Средняя по всем городам ставка аренды составила 42 492 рублей в месяц, увеличившись за год на 0,6%. Московские "трешки" подорожали на 2,6%, до 87 045 рублей в месяц, подмосковные - на 5,1%, до 58 882 рублей в месяц, петербургские подешевели на 4,1%, до 61 982 рублей в месяц.

Рост ставок

"Рост ставок аренды получился околонулевой, в пределах погрешности - такого рынок не видел восемь лет. Лишь в 2017 году показатели были схожими - в пределах от -2% до +1%, в зависимости от комнатности квартиры. Во все последующие годы подорожание съемного жилья было более весомым, особенно в последние четыре года. Так, в 2018 году аренда поднялась на 1-4%, в 2019 - на 5-7%, в 2020 - на 2-7%, в 2021 - на 14-16%, в 2022 - на 6-14%, в 2023 - на 15-21%, в 2024 - на 26-31%", - прокомментировал ТАСС гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. После прошлогоднего рекордного подорожания в истекающем году произошла сильная коррекция, усиленная экономическим спадом, отсутствием роста доходов населения и затоваренностью рынка, добавил он. Сейчас спрос во многих городах не дотягивает до предложения, которое в целом по РФ увеличилось на 32-35% за год.