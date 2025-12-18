GAC Honda приостановит производство на три дня

Это связано с проблемами с поставками чипов Nexperia, пояснило издание Yicai

ШАНХАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Китайско-японское предприятие GAC Honda приостановит производство автомобилей с 29 по 31 декабря из-за проблем с поставками полупроводниковой компании Nexperia. Об этом сообщило издание Yicai.

Вместе с тем, по информации издания, совместное предприятие двух стран Dongfeng Honda продолжит работу в обычном режиме.

Также сообщается о приостановке работы японских заводов Honda 5 - 6 января 2026 года и снижении объемов производства с 7 по 9 января.

Honda является соучредителем на территории КНР двух совместных предприятий с китайскими автопроизводителями GAC и Dongfeng.

В конце ноября министр коммерции КНР Ван Вэньтао в ходе видеовстречи с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем заявил, что решение Нидерландов по Nexperia пока не помогло восстановить поставки. Nexperia производит микросхемы, которые широко используются в электронных системах автомобилей. Эти компоненты производятся в Великобритании, Германии и Нидерландах, а затем отправляются на сборочное предприятие в Китай, откуда потом реэкспортируются.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны. 7 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф заявил, что КНР согласилась возобновить поставки микрочипов компании Nexperia с предприятий на своей территории. Он подчеркнул, что в ответ Нидерланды могут ослабить введенные против Nexperia протекционистские меры.