Росморречфлот не нашел нарушений при проверке 94% судов под российским флагом в РФ

По данным ведомства, больше всего осмотров провели в порту Владивосток

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Росморречфлот в 2025 году проверил в портах РФ более 1 150 судов под российскими флагами, вынес замечания лишь по 6% из них, следует из сообщения ведомства по итогам заседания экспертного совета капитанов морских портов агентства. Также проверены почти 900 судов под иностранными флагами, замечаний нет по 88% из них.

"Также участники заседания обсудили результаты проведения концентрированной инспекционной кампании по управлению балластными водами в 2025 году. В 2025 году провели 1 156 осмотров судов под российским флагом в морских портах России, из них 94% - без замечаний", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что больше всего осмотров - 202 - провели в порту Владивосток.

"894 осмотра провели на судах под иностранным флагом, 88% из них - без замечаний", - сообщил Росморречфлот. Наибольшее количество таких судов проинспектировали в морском порту Новороссийск - 252 инспекции.

В заседании приняли участие руководители администраций морских портов, капитаны морских портов, представители, Росморречфлота, Ространснадзора, ФГБУ "ИАСЦ", ФГБУ "Морспасслужба".