Aurus Collection призвала Wildberries прекратить продажу поддельных аксессуаров

Компания также потребовала выплатить ей компенсацию в размере 2 млрд рублей за нарушение права на товарные знаки и репутационные риски

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания Aurus Collection, производящая и реализующая премиальные аксессуары из кожи под брендом Aurus, направила к Wildberries досудебную претензию. Компания требует от маркетплейса прекратить продажу поддельной продукции с логотипом Aurus и уничтожить ее, а также выплатить компенсацию в размере 2 млрд рублей за нарушение права на товарные знаки и репутационные риски. Текст досудебной претензии имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, на Wildberries реализуются товары с логотипом Aurus 18 класса МКТУ (бумажники, визитницы, кошельки и так далее). В частности на маркетплейсе реализуются обложки для автодокументов, с эмблемой Aurus.

В досудебной претензии отмечается, что Aurus Collection на протяжении двух лет занималась разработкой премиальных аксессуаров из кожи под национальным брендом Aurus. Кожаные аксессуары Aurus продаются в вип-примерочных ЦУМа города Москвы и имеют статус премиальных изделий, производятся и реализуются в ограниченном количестве, говорится в претензии.

В претензии отмечается, что правообладатель не давал согласия использовать товарный знак Aurus путем его нанесения на какую-либо продукцию и продажу товаров под его именем на площадке Wildberries.

Ранее досудебную претензию к Wildberries направляла также компания Aurus Cashmere, которая также требовала изъять из продажи поддельной одежды с логототипом Aurus.