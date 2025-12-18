В России станут обязательными указания на электронных дорожных табло и знаках

Минтранс также проработает вопрос определения оптимальных скоростных режимов и требований к минимальной дистанции между грузовиками при движении на двухполосных дорогах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ и МВД РФ обяжут водителей соблюдать указания на электронных дорожных знаках и табло переменной информации, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

Ранее правительство поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить пакет изменений в правила дорожного движения, включающий приоритет электронных знаков, обязательную дистанцию для грузовиков, правила установки скоростного режима и новую методику учета аварийности.

Согласно поручению, Минтранс совместно с МВД должен внести в правительство проект постановления, закрепляющего обязательность соблюдения водителями указаний на электронных табло и их приоритет над обычными дорожными знаками.

"Первое, чего коснутся изменения, - электронные знаки и табло переменной информации. Минтранс совместно с МВД внесет изменения, которые обяжут водителей соблюдать указания, отображаемые на них. Именно они в реальном времени позволяют информировать водителей о дорожной обстановке, что в свою очередь помогает выбирать безопасные режимы движения", - сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что Минтранс также проработает вопрос определения оптимальных скоростных режимов и требований к минимальной дистанции между грузовиками при движении на двухполосных дорогах.

"Каждое внесенное изменение в существующие правила - это часть комплексной работы по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения", - подчеркнули в министерстве.