Бюджет Оренбургской области приняли с дефицитом 12,9 млрд рублей

Доходы составят 153 млрд 918 млн рублей, расходы увеличатся до 166 млрд 823 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли во втором (окончательном) чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов с дефицитом 12,9 млрд рублей, следует из данных видеотрансляции заседания.

"Доходы областного бюджета 2026 года составят 153 млрд 918 млн рублей, расходы увеличатся до 166 млрд 823 млн рублей, дефицит запланирован в размере 12 млрд 904 млн [рублей]. Анализируя проект закона, можно с уверенностью отметить, что областной бюджет располагает достаточными ресурсами для исполнения принятых обязательств перед населением Оренбургской области, развития бюджетной сферы и реализации мероприятий национальных проектов", - сказал в своем выступлении председатель комитета Законодательного собрания Оренбургской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Денис Зеленцов.

По словам Зеленцова, всего ко второму чтению поступило 313 поправок от 11 субъектов права законодательной инициативы, но часть из них повторялись. В результате к принятию комитет предложил 231 поправку, 25 поправок - к отклонению. Депутаты большинством голосов поддержали решение коллег. В итоговом голосовании во втором чтении за проект закона о бюджете проголосовали 33 депутата, 11 - против.

"Бюджет принят. <…> Он реалистичный. Бюджет исполнит все социальные обязательства, это самое главное, 62% бюджета идет на эти цели. <…> Дефицит, конечно, большой, но он не критический. <…> Мы знаем, когда у нас дефицит есть, мы стараемся его сокращать в течение года, и у нас, как правило, это получалось", - отметил после голосования председатель регионального парламента Сергей Грачев.

В документе, как уточнил Грачев, учтены все расходы на поддержку участников СВО и членов их семей, а также увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Он поблагодарил все структуры, принимавшие участие в подготовке документа, и отметил, что работа велась в режиме диалога между исполнительной и законодательной ветвями власти региона. При этом Грачев добавил, что бюджет принимался в непростых условиях и "очень сложно балансировался".

Ранее ТАСС сообщал, что основные параметры проекта бюджета 2026 года ниже первоначальных значений аналогичного документа 2024 года. В первом чтении бюджет Оренбургской области на 2025 год был принят со следующими параметрами: доходы 157 млрд 334 млн рублей, расходы - 170 млрд 566 млн рублей, дефицит - 13 млрд 232 млн рублей.