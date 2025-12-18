Луговой призвал ввести наказание для сотрудников банков, допускающих дропперство

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает, что банки должны нести ответственность за те действия, которые совершаются с открытыми в них счетами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники банков, которые допускают дропперские схемы, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

"У нас готовы предложения, которые мы обязательно озвучим в Государственной думе. Во-первых, я считаю, что необходимо вносить дополнительные поправки в статью 187 Уголовного кодекса, вводить нормы, позволяющие привлекать к уголовной ответственности сотрудников банков. По нашему мнению, в большинстве случаев вот эти истории с дропами без сотрудников банков невозможны", - сказал Луговой.

По его словам, зачастую дропперские схемы допускают менеджеры среднего звена - выдающие карты сотрудники или сотрудники информационной безопасности. Депутат считает, что банки должны нести ответственность за те действия, которые совершаются с открытыми в них счетами. Он отметил, что банки имеют возможность определить по характеру денежных операций, совершает перевод подставное лицо или нет.

"Поэтому я считаю, что если банк позволяет миллионы, десятки, сотни миллионов долларов пропускать через себя, то, наверное, сотрудники банков, которые или из-за некомпетентности, или из-за халатности, или за каких-то других умышленных действий это допускают, то они должны присесть на скамью подсудимых", - подчеркнул Луговой.