Кабмин продлил действие субсидий для бизнеса в приграничье

В федеральном бюджете на это предусмотрено около 4,5 млрд рублей в 2026 году, сообщили в правительстве РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели и организации Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавшие от действий ВСУ, в 2026 году продолжат получать поддержку на ведение бизнеса в виде субсидий до 50 млн рублей.

"Подписано постановление о внесении необходимых для этого изменений в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика". Речь идет о предоставлении субсидий организациям и предпринимателям на восстановление и поддержание деятельности и льготных займов малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что размер подобных займов - до 50 млн рублей, срок - до шести лет. Средства будут направлять Белгородской, Брянской и Курской областям в рамках федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства". В федеральном бюджете на это предусмотрено около 4,5 млрд рублей в 2026 году.