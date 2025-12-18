Петербургская биржа начнет первые торги в 2026 году 12 января

Последним торговым днем в 2025 году в большинстве секций станет 30 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первым торговым днем в секциях Петербургской биржи в 2026 году будет 12 января, следует из сообщения торговой площадки.

"Первым торговым днем в 2026 году в секциях АО "Петербургская биржа" является 12 января", - говорится в сообщении.

При этом последним торговым днем в декабре 2025 года в секциях "Нефтепродукты", "Лес и стройматериалы", "Нефть", "Энергоносители", "Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы", "Минеральное сырье и химическая продукция", "Металлы и сплавы" и секции срочного рынка Петербургской биржи будет 30 декабря 2025 года.

"Исключение составят торги в секции "Нефтепродукты" на условиях поставки "Франко-резервуар ОТП" на базисах поставки, по которым оператором товарных поставок выступает ПАО "Транснефть". Последним торговым днем для заключения договоров по данным инструментам является 24 декабря 2025 года", - добавили там.