Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии растет

Курс юаня к рублю рос на 1,5 копейки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,15% - до 2 763,82 и 1 083,17 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 1,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,414 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 760,44 пункта (+0,03%), индекс РТС составлял 1 081,85 пункта (+0,03%). В это же время курс юаня перешел к снижению и торговался на уровне 11,39 рубля (-0,95 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,28% и находился на отметке 2 767,43 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.