"Норникель" предложил систему контроля чистоты воздуха Норильска другим городам

На начальном этапе внедрить систему можно в 12 городах, входящих в федеральный проект "Чистый воздух", заявили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Опробованная за год в Норильске и Мончегорске система контроля чистоты воздуха может быть использована в других российских городах, входящих в федеральный проект "Чистый воздух". Об этом сообщил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании "Норникель" Станислав Селезнев.

"Мы работаем рядом с Норильском и Мончегорском и несем обязательства перед жителями, поэтому мы это сделали. Если государство хочет развивать систему мониторинга в стране, оно может взять это за основу. Пожалуйста - готовая система, с готовыми интерфейсами, решения отработаны в самых суровых климатических местах нашей страны", - сказал Селезнев.

По его словам, на начальном этапе можно внедрить систему в первых 12 городах, входящих в федеральный проект "Чистый воздух", затем в остальных 29 городах проекта.

"В Норильске 16 станций, этого вполне достаточно для города. Мы немного адаптировали сайт, добавили пояснения: что значит красный, желтый или зеленый. Также там появляется информация, когда датчик не показывает, по каким причинам это случилось", - добавил Селезнев.

О проекте "Чистый воздух"

Федеральный проект "Чистый воздух" проводится в России с 2019 года. На начальном этапе в него вошли 12 городов - промышленных центров с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В этих городах действуют комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, и совокупный объем опасных выбросов по итогам 2024 года здесь уменьшились в среднем на 20,2%.

В 2023 году федеральный проект пополнился еще 29 городами, большинство из которых находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Это Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Южно-Сахалинск.