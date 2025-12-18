В "Госуслугах" стало больше способов восстановить замороженный аккаунт

Теперь это можно сделать с помощью цифрового ID в Max

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Способов восстановить доступ к аккаунту "Госуслуг" после заморозки стало больше - теперь это можно сделать также с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Об этом сообщили в Минцифры.

"Если ваш аккаунт на "Госуслугах" "заморожен" на 72 часа из-за подозрительной активности, вы можете восстановить полный доступ к услугам досрочно. Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ - с помощью цифрового ID в Max. Это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что использовать цифровой ID в Мах для восстановления доступа к полному функционалу "Госуслуг" ранее чем через 72 часа необязательно. Пользователь может по своему усмотрению выбрать другой способ или дождаться, когда истечет период заморозки.

В случае подозрительной активности пользователя ограничивается вход в разделы портала с финансовой информацией и возможность авторизоваться с помощью "Госуслуг", например, на сайтах микрофинансовых организаций и в приложении "Госключ", добавили в Минцифры.