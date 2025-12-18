США ввели санкции против мексиканского картеля за хищения нефти

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что ведомство продолжит работать над финансовой изоляцией преступных картелей и бороться с отмыванием нелегальных доходов

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против мексиканского картеля "Санта Роса де Лима" и связанных с ним лиц из-за причастности этой организованной преступной группировки к крупным хищениям нефти и топлива. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Этот картель способствует развитию трансграничного черного рынка энергоносителей и наносит ущерб деятельности законопослушных американских нефтегазовых компаний", - отметили в ведомстве.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что ведомство продолжит работать над финансовой изоляцией преступных картелей и бороться с отмыванием нелегальных доходов. "Независимо от того, где и как эти картели зарабатывают и отмывают деньги, мы найдем их и положим этому конец", - подчеркнул Бессент.

Картель "Санта Роса де Лима" был основан в 2014 году в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Преступная группировка занимается хищением нефти и различных видов топлива, в том числе из трубопроводов, а также торговлей наркотиками и оружием и отмыванием денег.