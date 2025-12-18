В Красноярске подтвердили взыскание 600 млн рублей с экс-проектировщика метро

С "Красноярск ТИСИЗ" взыскали средства за неосновательное обогащение и неустойку

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Красноярского края о взыскании с Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("Красноярск ТИСИЗ"), экс-проектировщика метро в краевом центре, более 600 млн рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В июле 2025 года арбитраж взыскал с "Красноярск ТИСИЗ" в пользу госучреждения "Краевое транспортное управление" (КТУ), выступавшего заказчиком строительства метро, более 521,5 млн рублей неосновательного обогащения и 115,9 млн рублей неустойки. Ответчик обжаловал данное решение.

"Решение Арбитражного суда Красноярского края <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в документах суда.

Ранее прокуратура края сообщала, что сумма в размере 521,5 млн рублей была взыскана в том числе и за некачественную разработку проекта метро.

Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным райсудом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В марте 2025 года по делу о превышении полномочий при строительстве метро и получении взятки к 10 годам колонии строгого режима был приговорен экс-руководитель КТУ Константин Мандров.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Сейчас в городе ведется строительство метротрамвая. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метротрамвая вместо АО "Красноярск ТИСИЗ".