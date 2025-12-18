Дмитриев: Великобритания и ЕС по-прежнему живут в "мире Байдена"

Остается неясным, почему Британия и страны Евросоюза не могут оперативно реагировать на проблемы, связанные с массовой миграцией и ростом преступности среди мигрантов, подчеркнул глава РФПИ

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп унаследовал серьезные проблемы от администрации прежнего президента страны Джо Байдена, однако действует быстро и решительно для их решения как во внутренней, так и во внешней политике, в отличие от Великобритании и Евросоюза. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя обращение к согражданам американского президента.

Читайте также

Деятельность Джо Байдена на посту президента США

"Президент Трамп унаследовал от президента Байдена <…> полный бардак, и он быстро принимает меры, чтобы исправить его как внутри страны, так и за рубежом", - написал он в X.

По его словам, остается неясным, почему Великобритания и страны Евросоюза не могут с такой же оперативностью реагировать на проблемы, связанные с массовой миграцией и ростом преступности среди мигрантов.

"Возможно, потому что Великобритания и ЕС по-прежнему живут в мире Байдена", - подытожил Дмитриев.

Как сообщалось, в своем обращении к согражданам Трамп заявил, что в результате его политики в США впервые за полвека зафиксирована обратную миграцию. "Мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев", - сказал он.