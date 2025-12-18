ДОМ.РФ: выдачи кредитов на ИЖС и готовые дома снизились на 56% за год

Однако в годовом выражении эти показатели растут второй месяц подряд, сообщили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 87 тыс. кредитов выдано в РФ за 11 месяцев 2025 года на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и готовые частные дома, что на 56% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (197 тыс. договоров). Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ.

"Всего за 11 мес. 2025 года на ИЖС и готовые дома выдано 87 тыс. кредитов (-56% год к году) на 466 млрд руб. (-52%)" - отмечается в материалах.

Однако в годовом выражении выдачи ипотеки на ИЖС и покупку частных домов растут второй месяц подряд. В ноябре банки предоставили на эти цели 9 тыс. новых кредитов, что на 35% больше по сравнению с ноябрем 2024 года и на 8% больше в денежном выражении - 48 млрд рублей. Аналитики объясняют рост эффектом низкой базы 2024 года.

По данным аналитиков, количество подрядных организаций в сегменте ИЖС во втором полугодии 2025 года выросло на треть - до 9,8 тыс. после 7,4 тыс. на конец второго квартала. Строительство с эскроу-счетами стали вести 3,2 тыс. подрядчиков против 1,3 тыс. во втором полугодии. Число подрядчиков, готовых строить с эскроу, выросло на 50%, до 6,3 тыс. против 4,1 тыс.