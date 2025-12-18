ЕАБР по итогам 2025 года ожидает чистую прибыль на уровне около $130 млн

АЛМА-АТА, 18 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает по итогам 2025 года чистую прибыль на уровне около $130 млн, сообщил журналистам председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

"Чистая прибыль по итогам 2025 года будет на уровне около $130 млн в зависимости от состояния портфеля. От того, какое количество провизий придется досоздать, или же появятся дополнительные доходы", - сказал он, напомнив, что объем самодокапитализации ЕАБР за последний год достиг $500 млн за счет накопленной прибыли.

Подгузов также отметил, что за 2025 год банком развития подписано более 20 новых проектов, годовой объем инвестиций превысил $2,6 млрд, пайплайн проектов достиг $4 млрд.

План по объему накопленных инвестиций на 2025 год будет выполнен и составит $9,2 млрд, прогноз на 2026 год - $11,8 млрд.

По данным отчета банка развития по МСФО за 2024 год, чистая прибыль ЕАБР составил $229,3 млн.

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве с целью расширения экономических связей и всестороннего развития стран - участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.