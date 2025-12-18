АИР Татарстана: AAOIFI в Казани сблизит финансовые системы РФ и стран Востока

Офис Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов откроют 26 декабря

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Офис Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI), который откроют в Казани 26 декабря, будет работать над вопросами внедрения в российскую систему практик, существующих в исламской экономике. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.

Читайте также

Что известно об исламском банкинге

"[Открытие] состоится в этом году, 26 декабря. У нас будет торжественное открытие Центра AAOIFI. Это организация в Бахрейне, которая занимается стандартизацией, метрологией. <...> Организация действительно международная. <...> Центр будет заниматься как раз тем, чтобы нормативно-правовое поле России стараться адаптировать или предпринимать попытки к адаптации к исламской экономике, в том числе обучение специалистов", - сказала Минуллина, добавив, что центр будет работать из Казани на Россию и страны СНГ.

Она высказалась за работу в сфере образования и нормативно-правового поля для развития исламского банкинга в России. "Я думаю, что это очень хороший институциональный шаг вперед с точки зрения того, чтобы наша предпринимательская среда, банковская среда адаптировалась к внедрению все-таки исламских продуктов", - добавила руководитель АИР.

Минуллина подчеркнула, что у России, и в частности у Татарстана, остается большой потенциал для работы с исламскими странами. "Сегодня где-то нашим предпринимателям некоторые постулаты исламской экономики не совсем понятны. У нас не хватает в регионах России, да даже в Москве специалистов по исламской экономике, специалистов по халяльной сертификации продукции, аккредитации, халяльных центров", - сказала она.

По словам Минуллиной, объем сделок по исламскому финансированию в Татарстане сегодня превышает 5 млрд рублей, что является небольшим показателем. "Мы первый раз в этом году будем выпускать cукук, исламские облигации. Порядка 30 продуктов исламских мы выпустили на рынок. <...> То есть, мы видим, что и банкиры активизировались, но в целом еще есть большой фронт работы", - сказала она.

Об исламском банкинге

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. В частности, запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

Эксперимент по внедрению партнерского финансирования по нормам ислама действует с 1 сентября 2023 года в Татарстане, а также в Башкирии, Дагестане и Чечне. В июле 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении эксперимента в России до 1 сентября 2028 года.