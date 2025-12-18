Шохин прогнозирует снижение ключевой ставки до 15,5% годовых 19 декабря

Инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре, подчеркнул глава Российского союза промышленников и предпринимателей

Редакция сайта ТАСС

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ 19 декабря может пойти на более существенное снижение ключевой ставки, чем это прогнозировалось ранее - до 15,5% годовых. Такой прогноз в интервью НТВ сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16%

"Мы ждем, честно говоря, снижение ставки не на 0,5 процентного пункта, а на целый 1 процент ждем. Почему? Потому что инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре. В сентябре ждали 7-7,5%, сейчас уже меньше 6%. Но если инфляция 6%, то ставка в 16,5% это многовато. Поэтому снижение на 1 процентный пункт - это очень скромный шаг навстречу низкой инфляции. Мы считаем, что действительно снижать можно и более агрессивно", - сказал Шохин.

По его словам, проблема для бизнеса заключается не только в величине ключевой ставки.

"Центральный банк ведет довольно активно системную работу. Ставка снижается, регуляторные требования ужесточаются. Вот сейчас мы находимся, наверное, на таком переломе, когда ставка может чуть снизиться, а за счет ужесточения регуляторных требований к заемщикам, через ужесточение требований к банкам окажется, что это не повлияет на привлечение средств, на увеличение возможностей кредитования тех же инвестиций. Примерно 40% компаний, по нашим опросам членов РСПП, показывают, что они чувствуют проблему с неплатежами контрагентов. Это много, это самая высокая цифра с 2021 года", - добавил Шохин.