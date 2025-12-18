ВЦИОМ: россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании РФ

Ими стали "Газпром", Росатом и Роскосмос, отмечается в материалах исследования аналитического центра

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Аналитический центр ВЦИОМ представил национальный рейтинг социальной репутации российского бизнеса. Наиболее привлекательными для трудоустройства российскими компаниями россияне признали "Газпром", Росатом и Роскосмос.

"Газпром", Росатом, Роскосмос уверенно лидируют по привлекательности для трудоустройства (их отмечают 48%, 43% и 39% соответственно). Не только в целом по всем опрошенным, но и в группе работающих эти компании в топе", - отмечается в материалах исследования. В пятерку лидеров также вошли "Роснефть" и "Яндекс".

Самой общественно полезной компанией по результатам опроса стала РЖД, за нее проголосовали 59% респондентов. Аналитики отмечают, что россияне считают ее деятельность критически важной для общества.

В номинации "Прорыв в будущее" лидерами по вкладу в развитие страны на ближайшие 10-15 лет признаны РЖД, Росатом и "Газпром". При этом с надеждами на более отдаленное будущее (30 лет) россияне чаще всего связывают Росатом и Роскосмос.

По итогам агрегирования всех номинаций был составлен общий рейтинг социальной репутации. Первое место в нем занял Росатом. Вторую и третью позиции разделили РЖД и Роскосмос. В первую пятерку также вошли "Газпром" и "Яндекс". Замыкают топ-10 Сбербанк, Роснефть, Ozon, Ростех и "Лукойл".

Исследование проводилось в начале декабря методом всероссийского интернет-опроса среди 3 214 респондентов.

Рейтинг социальной репутации, как отмечают авторы, призван измерять важный нематериальный актив - общественное доверие. Планируется, что исследование станет ежегодным и будет дополняться новыми номинациями, отражающими актуальную общественную повестку.