Нижегородская область получила Гран-при в премии "Лидеры инвестразвития-2025"

Регион выиграл в шести номинациях

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область победила в шести номинациях национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2025", получив Гран-при. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Нижегородская область стала единственным в стране регионом, взявшим Гран-при премии. На благо инвесторов в нашей команде работают много настоящих профессионалов, благодаря чему регион уже стал точкой притяжения для проектов федерального уровня", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

В номинации "Агентство развития года" победителем стала Корпорация развития Нижегородской области, в номинации "Специалист года (сопровожденец)" лучшим стал начальник отдела привлечения инвестиций Корпорации развития региона Никита Мочкаев, а в номинации "Специалист года (привлеченец)" - управляющий директор по коммуникационной политике и маркетингу Дмитрий Дружкин. Инвестпортал Нижегородской области отмечен в номинации "Лучший инвестиционный портал". Также Корпорация развития забрала награду "Признание коллег".

Помимо этого, в номинации "Инвестор года" отмечены проекты ООО "Руссилика" (производство силикагелей и силиказолей) и ООО "Аксис" (производство твердосплавного инструмента), реализуемые в особой экономической зоне "Кулибин" в Дзержинске.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что собрана сильная инвестиционная команда, благодаря чему регион смог закрепиться в лидерах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также привлечь крупных инвесторов. "Отмеченные сегодня в номинации "Инвестор года" проекты направлены на создание импортозамещающей продукции в области химии и металлообработки - одних из важнейших отраслей российской экономики. Мы находимся в постоянном поиске новых решений в работе с инвесторами, формируя для бизнеса в регионе максимально комфортные условия", - сказал он.

Всего на соискание премии было подано 224 заявки от 61 агентства развития в 10 номинациях. Корпорация развития Нижегородской области получила Гран-при премии, одержав победу одновременно в 6 номинациях из 10.