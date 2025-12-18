Стоимость платины на NYMEX обновила 17-летний максимум

По данным на 09:49 мск, стоимость фьючерса на платину росла до $1 995,6 за тройскую унцию

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1 995 за тройскую унцию впервые с 15 июля 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:49 мск, стоимость фьючерса на платину росла на 2,98%, до $1 995,6 за тройскую унцию. К 11:41 мск стоимость платины замедлила рост до $1 971,6 за тройскую унцию (+1,73%). С начала года цена на драгметалл выросла более чем в два раза - на 119,2%, с начала декабря - на 18,52%.