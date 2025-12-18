Шохин: укрепление рубля создало проблемы для экспортеров и доходов бюджета

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей призвал найти решение, которое позволит комплексно преодолеть сложившиеся ограничения для развития компаний

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские экспортеры обеспокоены укреплением рубля. В сочетании с высокой ключевой ставкой и ослабевающим бюджетным импульсом это создает для бизнеса так называемый бермудский треугольник проблем. Об этом в интервью НТВ заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Компании вопрос ставят, знаете, даже не о [ключевой] ставке, а о курсе рубля. Многие экспортеры справедливо считают, что как же так, год назад нам говорили, что курс будет 95-100 [рублей], мы рассчитывали на эти объемы экспорта при такой ставке. Экспорт уменьшается и по другой причине, санкции те же, сужение рынков. И плюс курс меньше 80 [рублей]. Это ведь к чему приводит? Если у вас доходы от экспорта уменьшились на 20% только за счет укрепления рубля, уменьшилась и налоговая база бюджета. А если она уменьшилась, надо искать альтернативы. А где альтернативы? Повышение налогов, НДС того же, и так далее", - сказал Шохин.

По его словам, необходимо найти решение, которое позволит комплексно преодолеть сложившиеся ограничения для развития компаний.

"Тут, конечно, у нас сейчас такой, не скажу - "бермудский треугольник", но ставка, курс и бюджетный импульс, затихающий тоже. И вот нужно какой-то баланс искать, чтобы в этом треугольнике не пропадал аппетит к деловой активности", - резюмировал глава РСПП.