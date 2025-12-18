РСПП предлагает уточнить ограничения для чиновников по управлению бизнесом

Важно упорядочить толкование антикоррупционного законодательства, подчеркнул глава союза Александр Шохин

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. РСПП предлагает упорядочить толкование антикоррупционного законодательства в РФ и обязать чиновников, которые пришли в органы власти из бизнеса, передавать свои компании в слепой траст. Об этом заявил в интервью НТВ глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Мы не только за введение сроков исковой давности по сделкам приватизации, мы считаем, что надо упорядочить еще толкование антикоррупционного законодательства. Чиновник пришел из бизнеса. Бизнес его, так сказать, оформлен на кого-то, свата, брата и так далее. Но через некоторое время вдруг обнаруживается, что он участвовал в управлении этим бизнесом", - сказал Шохин.

По его словам, если такой факт вскрывается, то компания может быть изъята государством.

"Что мы делаем? Экспроприируем. Переводим в казну все это дело. Ну, это не совсем экспроприация, но, тем не менее. Этот бизнес, вот за время пребывания его на госслужбе или на других должностях публичных, мог купить добросовестный предприниматель. Он откуда знает, соблюдал этот нынешний чиновник или депутат эти ограничения?", - отметил глава РСПП.

Как заявил Шохин, РСПП предлагает ввести нормы, которые могли бы защитить добросовестного приобретателя.

"Во-первых, если свату, брату нельзя передавать бизнес, это надо в законе написать. Чтобы ближайшие родственники вошли в перечень - сыновья, родители, братья, сестры, кумовья и так далее - это все те, кому нельзя передать. Передавать можно только в слепой траст, который организован по такому-то принципу, и так далее, в закрытый паевой инвестиционный фонд. Пропишите, куда передавать, чтобы человек действительно не имел доступа к управлению этим активом, но в случае возвращения в бизнес, чтобы он мог как бы его себе вернуть и обнаружить, что он вырос в два-три раза неожиданно, или, наоборот, там ничего не осталось уже", - сказал глава РСПП.