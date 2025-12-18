"Транснефтьэнерго": рынок управления спросом на э/э в I квартале 2026 года вырастет

По данным компании, выручка возрастет до 736 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выручка участников рынка управления спросом на электроэнергию в обеих ценовых зонах (территории европейской части России, Урала и Сибири) и на Дальнем Востоке в первом квартале 2026 года возрастет на 16%, до 736 млн рублей. Такие подсчеты приводит "Транснефтьэнерго".

"В целом весь рынок управления спросом в обеих ценовых зонах оптового рынка электроэнергии продолжает расти. Общий объем плановой выручки участников снижения потребления на январь-март увеличится примерно на 16%, до 736 млн рублей", - говорится в сообщении компании.

В январе суммарный плановый почасовой объем снижения потребления (без учета энергосистемы Востока) составит 428 МВт, в феврале - 424 МВт, в марте - 493 МВт.

По данным "Транснефтьэнерго", цена услуги снижения потребления составит 562,11 тыс. рублей за 1 МВт в месяц, что эквивалентно примерно 28 руб. за 1 кВт⋅ч.

С января 2026 года "Транснефтьэнерго" по итогам отбора станет первым и на данный момент единственным агрегатором управления спросом на электроэнергию на Дальнем Востоке.

Компания будет управлять спросом одного объекта мощностью 3,5 МВт.

Эффективность механизма

"Управление спросом на электроэнергию - новая возможность для промышленности Дальнего Востока: с 1 января 2026 года предприятия региона смогут получать деньги за кратковременное снижение потребления из общей электросети. Такая возможность появилась у клиентов региона благодаря запуску оптового рынка электроэнергии и мощности в ОЭС Востока в 2025 году", - пояснили в "Транснефтьэнерго".

По мнению главы компании Сергея Емельянова, механизм управления спросом на оптовом рынке показал свою эффективность. "На наш взгляд, инструмент управления спросом остается рентабельным для текущих участников: это в основном нефтяники, легальный промышленный майнинг и сельское хозяйство", - пояснил он.