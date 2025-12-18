ЕАБР намерен активизировать свою деятельность в Таджикистане

Подписаны договоры на $16 млн в агропромышленном секторе республики, отметил заместитель председателя правления банка Руслан Даленов

Редакция сайта ТАСС

АЛМА-АТЫ, 18 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) рассчитывает активизировать работу по реализации проектов в Таджикистане. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя правления банка Руслан Даленов.

"На рассмотрении банка находятся проекты на $48 млн - в пищевой отрасли, деревообрабатывающей, дорожной инфраструктуре и других. Работа в регионе (в Таджикистане - прим. ТАСС) будет активизирована", - сообщил Даленов. В качестве примера он привел проект по реконструкции дороги на участке Лабиджар - Калайхумб на сумму $17 млн, куда включено строительство трех мостов. "Проект еще не подписан, но находится на высокой стадии готовности, проработаны все аспекты финансирования", - пояснил зампред.

Также он отметил, что подписаны договоры на $16 млн в агропромышленном секторе республики. Кроме того, в Таджикистане реализуются проекты по финансированию через микрофинансовые организации страны, в частности через Имон Интернешнл, сказал представитель банка. "Это уникальный проект, который позволяет микрофинансовой международной организации опосредованно через местный банк помогать развитию малого и среднего предпринимательства - участие ЕАБР составило $3 млн и через Арванд банк представители малого предпринимательства получат $5 млн", - уточнил Даленов.

Наряду с этим он сообщил, что ЕАБР оказывает техническое содействие для успешной реализации проектов. "Выделены средства на разработку электронной карты города Душанбе и электронное взаимодействие Минэкономики [Таджикистана], обучение в сфере ГЧП (государственно-частного партнерства), а также подготовку технической документации по различным проектам", - подчеркнул Даленов, уточнив, что на техническое содействие и обучение банк направил $3,4 млн.

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность в Евразии с целью расширения экономических связей и всестороннего развития стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В 2025 году к банку присоединился Узбекистан.