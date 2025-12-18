В МВД объяснили, почему мошенники придумывают необычные способы передачи денег курьерам
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Странные способы передачи денег курьерам от жертв дистанционных мошенничеств являются психологическим приемом, а не прихотью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, известны случаи, когда мошенники не просто просили положить купюры в конверт, газету или пакет, а настаивали на экзотических и вовсе абсурдных вариантах. Среди них - завернуть деньги в фольгу, это мотивируют защитой от электромагнитного излучения. Часто просят положить купюры в джинсы, халаты, носки. Некоторые аферисты требовали непременно поместить деньги в банки с вареньем, помидорами или огурцами, просили завернуть наличные в памперс и спрятать в мусорном баке.
"Как считают следователи, все это не просто прихоть, а психологический прием. Его цель - убедить потерпевших в том, что они вовлечены в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения", - написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Волк, преступники пытаются вывести жертву из равновесия, заставив выполнять явно неадекватные задачи, отвлекаясь от сути происходящего. Например, искать коробку из-под сока, так как деньги якобы можно передать только в ней.
"Еще одна задача мошенников - провести тест на лояльность и критическое мышление", - добавила представитель ведомства. Если потерпевший не готов выполнять иррациональные действия и задает вопросы - значит нужно усилить на него давление или сменить тактику, пояснила Волк. "Если же жертва проявляет послушание - можно требовать от нее дополнительные услуги, продолжая криминальную игру", - сказала она.
В МВД подчеркнули, что настоящие сотрудники банков или государственных органов никогда не будут просить по телефону или в сообщениях передать кому-либо наличные деньги. Такие указания могут исходить только от мошенников.