В МВД объяснили, почему мошенники придумывают необычные способы передачи денег курьерам

Преступники пытаются вывести жертву из равновесия, заставив выполнять явно неадекватные задачи, отвлекаясь от сути происходящего, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Странные способы передачи денег курьерам от жертв дистанционных мошенничеств являются психологическим приемом, а не прихотью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, известны случаи, когда мошенники не просто просили положить купюры в конверт, газету или пакет, а настаивали на экзотических и вовсе абсурдных вариантах. Среди них - завернуть деньги в фольгу, это мотивируют защитой от электромагнитного излучения. Часто просят положить купюры в джинсы, халаты, носки. Некоторые аферисты требовали непременно поместить деньги в банки с вареньем, помидорами или огурцами, просили завернуть наличные в памперс и спрятать в мусорном баке.

"Как считают следователи, все это не просто прихоть, а психологический прием. Его цель - убедить потерпевших в том, что они вовлечены в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения", - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Волк, преступники пытаются вывести жертву из равновесия, заставив выполнять явно неадекватные задачи, отвлекаясь от сути происходящего. Например, искать коробку из-под сока, так как деньги якобы можно передать только в ней.

"Еще одна задача мошенников - провести тест на лояльность и критическое мышление", - добавила представитель ведомства. Если потерпевший не готов выполнять иррациональные действия и задает вопросы - значит нужно усилить на него давление или сменить тактику, пояснила Волк. "Если же жертва проявляет послушание - можно требовать от нее дополнительные услуги, продолжая криминальную игру", - сказала она.

В МВД подчеркнули, что настоящие сотрудники банков или государственных органов никогда не будут просить по телефону или в сообщениях передать кому-либо наличные деньги. Такие указания могут исходить только от мошенников.