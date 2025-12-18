Титов: более 1 тыс. компаний оценят на соответствие Стандарту общественного капитала

Более 400 из них оценку уже в процессе оценки, отметил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. компаний из 63 российских регионов подали заявки на оценку соответствия Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ). Об этом заявил в ходе итогового в 2025 году заседания совета методологии "Общественный капитал" спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он отметил, что хотя правительственное постановление о стандарте еще не подписано, "предварительное его освоение в среде бизнеса идет по нарастающей".

"Заявки на прохождение подали более 1 тыс. организаций из 63 регионов страны. Более 400 из них оценку уже в процессе оценки. Процент не такой большой, что говорит о некоторых организационных сложностях, - указал Титов. - Коллеги из "Общественного капитала" это хорошо осознают и готовят определенные решения для упрощения".

Трансформация психологии восприятия

Так, по его словам, в будущей перспективе вся необходимая отчетность "будет встроена в уже существующую единую цифровую платформу для бизнеса, что облегчит аналитику взаимосвязи между различными показателями".

Спецпредставитель президента РФ также отметил значительные перемены в восприятии бизнес-сообществом своих задач. "До недавних пор ответ на вопрос "Что бизнес должен для общества?" ограничивался формулировкой "должен получать прибыть и платить налоги. А все остальное государство должно сделать за него, - заметил Титов. - Кажется, психология сильно меняется, и это хорошо".

Взаимобмены практиками на международной арене

При этом он добавил, что на международном треке Россия продолжает участвовать в программах устойчивого развития и будет только укреплять сотрудничество в этой сфере.

"Совсем недавно провели очень интересную встречу с руководителем программы ООН One Planet Network Хорхе Лагуна-Селисом. One Planet Network разработала и продвигает так называемый Глобальный протокол циркулярности, который помогает крупным компаниям проанализировать потоки материалов по всей цепочке создания стоимости, затем измерить долю переработанных и возобновляемых ресурсов и отразить ее в своей ESG-отчетности, - поделился спецпредставитель президента РФ. - Договорились подумать об имплементации методики протокола и в нашем Стандарте общественного капитала".

Кроме того, по мнению Титова, к 2030 году российский СОКБ "должен закрепиться в качестве лидирующего методологического инструмента для дружественных стран".

"Тех, которые входят в периметр BRICS+, но на данный момент еще не внедряют свои национальные стандарты. В частности, Египет, Индонезия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Южно-Африканская Республика", - резюмировал он.