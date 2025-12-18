ООО "Петэксперт" инвестировала в развитие Липецкой области более 3,5 млрд рублей за 2 года

Компания внесла значительный вклад в развитие региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Липецкая компания ООО "Петэксперт" за 2 года инвестировала в развитие региона более 3,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с руководителем предприятия.

"В ходе встречи подвели итоги двухлетней работы резидента ОЭЗ "Липецк" - компании ООО "Петэксперт", а также обсудили будущие планы. Компания внесла значительный вклад в развитие региона: в частности, создала 150 рабочих мест и инвестировала более 3,5 млрд рублей", - сказал Артамонов.

По его словам, компания также сотрудничает с Елецким государственным университетом имени И.А. Бунина, поддерживает студентов с высокой успеваемостью, реализует корпоративную стипендиальную программу "Профориентация "Из школы в инженеры" и помогает Елецкой спортивной школе. Помимо этого, предприятие участвует в создании и развитии образовательно-производственного центра "АгроХимБиоТех Липецкой области".

"На регулярной основе компания проводит экскурсии на свой завод. За год его посетили более 500 человек. При этом 190 гостей - школьники, которые дважды в месяц проходят профориентацию. "Петэксперт" является спонсором спортивных мероприятий с питомцами, а также ежегодно организует уличный фестиваль "Арт-Елец", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности", - добавил Артамонов.

Компания также помогает приютам для животных, отметил губернатор, добавив, что за 2025 год "Петэксперт" передал более 90 тонн кормов.

"Развитие области строится на партнерстве с социально ответственными компаниями-инвесторами. Для нас важно, когда бизнес активно включается в решение общественных задач, реализует социальные программы и заботится о сохранении нашего культурного кода. Такой подход мы всецело поддерживаем и готовы развивать", - подчеркнул Артамонов.