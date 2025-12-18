Эксперт Рыбакова указала на период "жесткой" конкуренции во внутреннем туризме

Как пояснила основатель и лидер сети креативного туризма, россияне за последние три-четыре года успели попутешествовать по регионам страны, и теперь начали восстанавливаться зарубежные выезды

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Период естественного роста, продлившийся в сфере внутреннего туризма России в течение последних трех-четырех лет, завершился, сообщила на полях бизнес-форума премии ассоциации отельеров АМОС в Сочи основатель и лидер сети креативного туризма Юлия Рыбакова. Отрасль входит в новую эпоху более жесткой конкуренции, которую уже почувствовали на юге страны.

"Эпоха естественного роста [во внутреннем туризме в РФ] и ресурс для роста закончились, мы вступили в новое время - обострилась конкуренция. И юг России на себе очень хорошо почувствовал конкуренцию со стороны остальных регионов, <...> он теперь конкурирует с природными локациями, [например,] с Дальним Востоком", - сказала эксперт.

Рыбакова отметила, что "фантастическое окно возможностей" для внутреннего туризма длилось в последние три-четыре года, однако на текущий момент оно "сжимается". Как пояснила эксперт, жители РФ за этот период успели попутешествовать по регионам страны, и теперь начали восстанавливаться зарубежные выезды. "Это тоже будет сказываться [на отрасли в дальнейшем], потому что рост выездного туризма у нас очень приличный на фоне сжатия платежеспособного спроса", - заключила Рыбакова.