Верховная рада в первом чтении поддержала переименование копейки в "шаг"

За принятие законопроекта выступили 264 депутата

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Украинский парламент в первом чтении принял законопроект о переименовании копейки в "шаг". Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Законопроект принят за основу", - написал парламентарий.

По его словам, согласно статистике Нацбанка Украины, в обращении в стране сейчас находится почти 14 млрд монет. "Фактически будут выпускаться монеты только "50 шагов" еще какое-то время (три-четыре года) примерно, несколько десятков миллионов штук", - отметил Железняк, дописав в постскриптуме, что "монеты, независимо от названия, уже почти скоро исчезнут в рамках инфляции и девальвации национальной валюты".

На опубликованной парламентарием фотографии табло голосования видно, что за принятие законопроекта выступили 264 депутата при 226 необходимых, воздержались трое, не голосовали 46, против выступил один парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский с иронией написал в своем телеграм-канале, что "сейчас у Украины всего две проблемы: Запорожская АЭС и переименование копейки". "Половину из этих проблем мы решим прямо сейчас", - подытожил парламентарий

Законопроект был внесен в парламент в октябре. С инициативой отказаться от названия "копейка" давно уже выступали в Нацбанке, объясняя это необходимостью "окончательно разорвать искусственно навязанное родство" с Москвой. В 2024 году регулятор попросил спикера Рады Руслана Стефанчука внести это предложение на рассмотрение парламента, поскольку Нацбанк не может самостоятельно регистрировать законопроекты. В Нацбанке указывают, что "шаг" был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России. Как заявлял глава регулятора Андрей Пышный, в случае принятия соответствующего законопроекта сиюминутного изъятия всех монет из обращения не планируется, некоторое время они будут использоваться одновременно с "шагами".

После госпереворота 2014 года на Украине началась борьба со всем, что напоминало о советском периоде в истории страны. В 2015 году был принят так называемый закон о декоммунизации, начался демонтаж советских мемориалов и переименование топографических объектов. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.