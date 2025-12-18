Опубликован ЭКГ-рейтинг компаний в секторе научной и технической деятельности

В сегменте крупного бизнеса лидером признано ПАО "Полюс"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Опубликованы результаты ЭКГ-рейтинга компаний в секторе "Деятельность профессиональная, научная и техническая" за ноябрь. В рейтинг вошли организации, показавшие высокие результаты по направлениям "Экология", "Кадры" и "Государство", соответствующие данные есть в распоряжении ТАСС.

В сегменте крупного бизнеса лидером признано ПАО "Полюс" - крупнейшая золотодобывающая компания России и один из мировых лидеров отрасли. Компания, зарегистрированная в Москве, ориентирована на устойчивое развитие и отвечает высоким требованиям по экологической ответственности, кадровой политике и взаимодействию с государственными структурами.

Среди организаций среднего бизнеса в рейтинг вошло АО "Протек". Компания работает во всех основных сегментах фармацевтического рынка - дистрибуции, аптечной торговле и производстве - и показывает стабильные результаты в управлении кадрами и реализации социальных программ. В группу малого бизнеса вошло ООО "СЗ ДОМ.РФ девелопмент" - федеральный девелопер полного цикла со 100% государственным участием, являющийся подразделением финансового института ДОМ.РФ.

Компания ООО "ГЭТ", зарегистрированная в Кемерово в 2012 году, представлена в числе микропредприятий рейтинга. Предприятие специализируется на проверке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, демонстрируя стабильную работу и эффективное управление ресурсами.

Среди индивидуальных предпринимателей высоким рейтингом отмечена ИП Носкова Карина Рамилевна из Воронежской области. Она предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, обеспечивая устойчивую клиентскую базу и качественный сервис.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.