Сбер: Химки стали лидером по среднему чеку оплаты улыбкой и тратам на питомцев

Всего в 2025 году россияне оплатили улыбкой покупки на 154 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Подмосковные Химки возглавили рейтинги по среднему чеку оплаты покупок с помощью биометрии лица и по расходам на домашних животных по итогам 2025 года. Такие данные следуют из анализа платежного поведения клиентов, проведенного Сбером.

"Химки стали рекордсменом по среднему чеку оплаты улыбкой и расходов на домашних питомцев", - говорится в сообщении банка. Средний чек при биометрической оплате в этом городе составил 1 117 рублей, а по тратам на питомцев - 1 861 рубль, что превышает московский показатель.

Всего в 2025 году россияне оплатили улыбкой покупки на 154 млрд рублей. Общие расходы на товары и услуги для домашних животных достигли 135 млрд рублей. В пятерку лидеров по расходам на питомцев также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградская область.

Анализ также показал рост интереса к сбережениям: сумма заработанных процентов по вкладам в Сбере выросла в 2,4 раза по сравнению с 2024 годом. Число клиентов, получивших процентный доход, увеличилось с 40 до 72 млн человек.

За год пользователи перевели друг другу через Сбер 38,4 трлн рублей. В топ-5 по общей сумме переводов помимо Москвы и Санкт-Петербурга впервые вошли Химки, Краснодар и Екатеринбург. Клиенты банка за год заработали 99,4 млрд бонусов "Спасибо", потратив 105,3 млрд.