Деловое объединение кластеров РФ предлагает перевести экономику на кластерную модель

Такая модель экономики предполагает объединение органов власти, бизнеса и науки из различных регионов

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Деловое объединение кластеров России направило обращение президенту РФ Владимиру Путину накануне прямой линии с предложением возобновить реализацию программы перехода экономики страны на кластерную модель развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединения.

Кластерная модель экономики предполагает объединение органов власти, бизнеса и науки из различных регионов. Таким образом структуры вместе работают над развитием кооперационных цепочек, инноваций, технологическим суверенитетом страны.

"Деловое объединение кластеров России предлагает для ускорения экономического роста и обеспечения технологического суверенитета страны возобновить работу межведомственной рабочей группы и актуализировать программу с учетом новых экономических реалий и приоритетов национального развития на период до 2030 года", - приводит пресс-служба слова председателя правления Делового объединения кластеров России Сергея Майорова.

Он отметил, что, по их мнению, кластерная модель в развитии экономики является одной из самых эффективных для современной России, так как способствует интеграции усилий государства, науки и бизнеса.

В пресс-службе напомнили, что работы по программе были начаты в мае 2018 года. Межведомственная рабочая группа при Аналитическом центре при правительстве РФ разработала дорожную карту по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России.

"В 2020 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи планировалось подписание соответствующих соглашений о создании ключевых инновационных кластеров в приоритетных отраслях, однако из-за пандемии коронавируса эта инициатива была вынужденно отложена", - говорится в сообщении.

Об объединении

По данным пресс-службы, в экосистему Делового объединения кластеров России входят более 1,5 тыс. предприятий и кластеров из 61 региона России и 17 зарубежных стран. В структуре объединения функционируют 23 отраслевых комитета. Создано 20 центров продвижения продукции и технологий российских кластеров, обеспечивающих выход на внутренние и внешние рынки. В состав Наблюдательного совета, который определяет стратегию развития объединения, входят региональные отраслевые министры и депутаты Государственной думы.