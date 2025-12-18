Пашинян: Армения попросила РФ восстановить железные дороги в Азербайджан и Турцию

Премьер-министр республики надеется, что российские партнеры максимально быстро реализуют эту просьбу

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой о восстановлении железных дорог, которые ведут к границам Азербайджана и Турции.

"Я попросил наших партнеров из России в срочном порядке заняться полным восстановлением железных дорог на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы", - сообщил премьер журналистам. "В ближайшее время, считаю, что тот же вопрос подниму в связи с участком Иджеван - Газах, потому что считаю, что этот участок нуждается в скорейшем ремонте", - сказал он. Трансляция брифинга Пашиняна велась на YouTube-канале 24 News.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что российские партнеры максимально быстро реализуют эту просьбу.

13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление "Южно-Кавказской железной дороге" (ЮКЖД). Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.