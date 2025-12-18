Бюджет Башкирии на 2026 год приняли с дефицитом в 22,5 млрд рублей

Доходы составят 316,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания - Курултая Башкирии приняли в окончательном чтении бюджет на 2026 год с дефицитом в 22,5 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госсобрания.

"Дефицит бюджета составляет 22,5 млрд рублей. У нас есть четкое понимание, за счет каких источников он будет финансироваться. Рисков для бюджетной устойчивости нет", - сообщил председатель Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Доходы бюджета в 2026 году составят 316,2 млрд рублей, расходы - 338,7 млрд рублей. Верхний предел госдолга Башкирии на начало 2027 года установлен на уровне 90,547 млрд рублей. Депутаты приняли бюджет в первом чтении в ноябре. Ко второму чтению текст законопроекта скорректировали, при этом объем дефицита не изменился.

"Совокупный объем доходов республиканского бюджета на 2026 год пересмотрен с ростом на 2,1 млрд рублей. Снижение ожиданий по дивидендам компенсировано увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и более высоким прогнозом по акцизам на нефтепродукты. Соразмерно (на 2,1 млрд рублей) увеличен и общий объем расходов. Дополнительное финансирование будет направлено, прежде всего, на нужды экономики и жилищно-коммунального комплекса", - прокомментировал Толкачев.

В целом он назвал бюджет "реалистичным и сбалансированным". "Есть задел на перспективу: бюджет не только обеспечивает социальные обязательства, но и усиливает инвестиционную составляющую для дальнейшего развития", - отметил председатель Госсобрания.

На 2027 год утвердили следующие параметры бюджета: доходы - 334,7 млрд рублей, расходы - 343,7 млрд рублей, дефицит - 9 млрд рублей. В 2028 году доходы составят 353,9 млрд рублей, расходы - 353,9 млрд рублей.

Бюджет 2025

Бюджет Башкирии на 2025 год был принят 19 декабря 2024 года. Общий объем доходов бюджета был сформирован в размере 337,5 млрд рублей, расходов - 341,5 млрд, дефицит составил 4 млрд рублей.