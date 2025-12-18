ЕС включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер
БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. ЕС включил в перечень антироссийских санкций еще 41 нефтяной танкер, который, по версии сообщества, перевозит российскую нефть. Об этом говорится в опубликованном постановлении Совета ЕС.
Таким образом, общее число танкеров под флагами разных государств, которые ЕС внес в черный список якобы из-за перевозки российской нефти, превысило 550.
Всем им запрещены заходы в порты ЕС, европейским компаниям также запрещено оказывать им финансовые и страховые услуги.