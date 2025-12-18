В России предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает налоговый вычет за ветеринарные услуги. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был внесен депутатами Владиславом Даванковым, Анной Скрозниковой и Антоном Ткачевым. Проект предлагает дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ "Социальные налоговые вычеты", включив нормы, согласно которым владельцы зарегистрированных домашних животных могут получить налоговый вычет за лечение питомца, в том числе профилактическое и диагностическое, а также покупку ветеринарных лекарств.

Авторы инициативы считают, что включение ветеринарных услуг в перечень расходов, по которым предоставляется налоговый вычет, позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и стимулировать регулярные обращения в клинику.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.