"Автостат": продажи новых автомобилей УАЗ в ноябре снизились на 46%

Показатель составил 1,5 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей УАЗ по итогам ноября 2025 года сократились по сравнению с ноябрем предыдущего года на 46%, до 1,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"В ноябре 2025 года в России было реализовано 1 459 новых автомобилей УАЗ. Это на 23% меньше, чем месяцем ранее (в октябре - 1 906 шт.), но на 46% ниже уровня ноября прошлого года (2 696 шт.). Об этом сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" ("Паспорт промышленный консалтинг" - совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и ООО "Автостат" - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

Наибольший объем продаж в ноябре пришелся на семейство коммерческих машин СГР (520 единиц), что соответствует доле около 36% от общего числа реализованных автомобилей марки.

Также лидерами продаж стали УАЗ "Патриот" (508 ед.), "Профи" (219 ед.), "Пикап" (197 ед.) и "Хантер" (15 ед.).

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 17,6 тыс. новых автомобилей бренда УАЗ, что на 38% меньше, чем в январе - ноябре годом ранее.