В России приняли закон о строительстве виноделен на сельхозземлях

Он также касается постройки объектов сельского туризма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий возможность строительства объектов, предназначенных для сельского туризма, на землях сельхозназначения. Документ, инициированный группой депутатов, вносит поправки в закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и в Земельный кодекс РФ.

Закон предусматривает возможность строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для виноградарства и/или производства продукции виноделия на земельных участках из земель сельхозназначения, в том числе на сельхозугодьях, и на участках в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, принадлежащих на праве собственности, аренды или ином законном основании винодельческим или виноградарским хозяйствам. На таких участках допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, при условии строительства или наличия на земельном участке объекта капстроительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия.

Документ предусматривается ряд требований, предъявляемых к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, для защиты сельскохозяйственных угодий и расположенных на них виноградников от нецелевого использования. Не допускается раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости, выдел из него земельного участка, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Собственник объектов недвижимости не вправе будет отчуждать их отдельно друг от друга, а также отдельно от земельного участка, на котором они расположены.

Все объекты будут строиться в соответствии с установленными нормами и при соблюдении определенных условий, заложенных в самом законе, заявила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина. "Например, площадь виноградных насаждений в границах земельного участка, при которой допускается постройка, должна составлять 5 тысяч кв. метров, плотность виноградных насаждений - 2 222 куста на 1 га. Высотность самой постройки должна быть не более трех этажей, а площадь всех построек не должна составлять более 0,5% от общей площади насаждений, чтобы не получилось ситуации, когда виноградника как такового нет, а гостиницу построили, или объекты гостеприимства заняли большую часть всей площади виноградника, что, конечно же, недопустимо", - пояснила она.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.