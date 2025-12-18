Володин отметил запрос на рынке труда на рабочие профессии

Председатель Госдумы призвал увеличивать бюджетные места в вузах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рынок нуждается в специалистах рабочих профессий, а не в юристах и экономистах. У молодых людей должна быть возможность обучаться таким профессиям бесплатно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Надо увеличивать места бюджетные, как ранее мы говорили, - сказал политик. - У нас получается так же, как в платных, в этих частных вузах или на платных факультетах, порядка 50% - это экономисты, юристы. Но на них нет запроса на рынке. А что касается профессий инженерных или тех рабочих, без которых не обойтись, - огромный запрос, а готовят этих специалистов за плату".

Володин подчеркнул, что одна из задач Госдумы - сделать так, чтобы у желающих была возможность получить рабочую профессию бесплатно. "Мы постараемся проконтролировать все это вместе с министерством просвещения", - заключил он.