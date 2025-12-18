Бюджет Костромской области на 2026 год приняли с доходом в 59 млрд рублей

Расходы запланировали в сумме 57,1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Костромской областной думы во втором окончательном чтении приняли бюджет региона на 2026 год. Доходная часть составит более 59 млрд рублей, расходы запланированы в сумме 57,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Первое чтение бюджет-2026 прошел 20 ноября. Ко второму чтению основные параметры главного финансового документа изменились. Доходы увеличились на 1,5 млрд и составили более 59 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ко второму чтению учтены средства, которые регион дополнительно получил из федеральной казны. Безвозмездные поступления увеличены на 1,3 млрд - до 13,3 млрд рублей. "Целевые средства будут направлены на проведение капитального ремонта и оснащение медицинских организаций, модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно просветительских центров. Также предусмотрены средства на капитальный ремонт Костромского автотранспортного колледжа и Шарьинского педколледжа, выполнение программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" и развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами", - сообщили в облдуме, отметив, что сумма поддержки из федерального центра не окончательная, в следующем году будет продолжена работа с министерствами и ведомствами по увеличению ее объемов.

Расходы областного бюджета на 2026 год запланированы в сумме 57,1 млрд рублей, с приростом на 2 млрд рублей относительно первого чтения. Эксперты подчеркивают, что объем заложенных в областной казне средств позволит обеспечить как текущие затраты, так и первоочередные капитальные расходы на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. "В 2026 году полностью сохранится социальная направленность бюджета. В социальную сферу и поддержку муниципальных образований будет вложено 64% расходов", - проинформировали в пресс-службе.

На меры социальной поддержки предусмотрено 10,9 млрд рублей, расходы на образование на 2026 год запланированы в сумме 12,9 млрд рублей, на здравоохранение - 4,7 млрд рублей. Расходы в сфере культуры включены в бюджет в сумме 1,1 млрд рублей, в финансирование спорта в 2026 году планируется вложить 520 млн рублей, в дорожную отрасль вложения составят 7,6 млрд рублей, в транспортную отрасль - 3,4 млрд рублей. "На агропромышленный комплекс и развитие ветеринарной службы области предусмотрено более 1 млрд рублей. Сохранены все основные направления государственной поддержки отрасли, включая значимые для аграриев региона субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, поддержку реконструкции объектов АПК, а также субсидирование поставок продуктов питания в учреждения социальной сферы области", - сообщили в облдуме.