В России приняли закон об инвестпрограммах в сфере ЖКХ

Документ был инициирован правительством РФ и подготовлен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о привлечении в модернизацию критической инфраструктуры бюджетных и частных средств в размере 4,5 трлн рублей до 2030 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о совершенствовании системы государственного регулирования в области разработки, утверждения и контроля за выполнением инвестиционных программ организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Документ был инициирован правительством РФ и подготовлен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о привлечении в модернизацию критической инфраструктуры бюджетных и частных средств в размере 4,5 трлн рублей до 2030 года.

Закон вводит правило для ресурсоснабжающих организаций утверждать инвестиционные программы, также эти программы будут увязываться с уже учтенной в действующих тарифах амортизацией. Согласно закону, направление амортизации на финансирование инвестпрограмм станет обязательным - это позволит использовать для развития отрасли уже заложенный в тариф инвестиционный ресурс, пояснил ранее замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Каминский. По его словам, сегодня инвестпрограммы есть не более чем у 10% организаций.

Поддержать инвестиции в регионах РФ поможет механизм регуляторных соглашений, который будет распространен на сферу теплоснабжения и донастроен в водоснабжении. В соглашениях будет устанавливаться порядок определения и изменения тарифов для теплоснабжающей организации, фиксироваться обязательства субъекта РФ, муниципального образования по установлению тарифов на весь срок действия документа - это необходимо для привлечения частных инвестиций и предоставления возможности регионам и муниципальным образованиям оказывать меры бюджетной поддержки ресурсоснабжающим организациям.

Список мероприятий для инвестпрограмм расширят

Как подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), суть документа сводится к тому, что в инвестпрограммы прямо добавляют больше типов работ, которые раньше могли выпадать из перечней или попадать туда через сложные согласования. "В программу закладываются мероприятия, связанные с предупреждением аварий и ликвидацией их последствий, включая случаи, когда требуется предотвратить вред здоровью граждан, ущерб имуществу и окружающей среде. Отдельно прописываются работы, связанные с подключением объектов капитального строительства к системе теплоснабжения за счет платы за подключение, плюс задачи по увеличению мощности источников тепловой энергии и тепловых сетей", - указал он.

Если строительство, реконструкция, техперевооружение или модернизация объектов теплоснабжения предусмотрены концессионным соглашением и или регуляторным соглашением, заключенным на срок больше срока действия схемы теплоснабжения, такие мероприятия должны попадать в инвестиционную программу, добавил Панеш. "Еще один блок касается техобследования: когда после утверждения схемы обследование показывает значительную долю основных средств в предаварийном, аварийном состоянии или не пригодных к эксплуатации, при превышении порога в 10% по стоимости появляется основание включать мероприятия по реконструкции и модернизации, поскольку речь идет о рисках надежной и безопасной работы системы", - пояснил депутат.

Отдельная часть закона вводит возможность заключать регуляторные соглашения в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении: в таких соглашениях допускается закреплять обязательства региона и или муниципалитета по поддержке организаций, включая субсидии, когда требуется финансовое обеспечение расходов и или возмещение расходов и недополученных доходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в горячем и холодном водоснабжении, а также в водоотведении, отметил Панеш.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.