ГД одобрила порядок выплаты действительной стоимости доли участника общества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о предоставлении участнику общества с ограниченной ответственностью (ООО) права в случае приобретения его доли обществом либо при обращении взыскания на его долю требовать ее выплаты на основании рыночной стоимости активов и обязательств общества, а не данных бухгалтерского учета. Документ разработан Минэкономразвития в рамках реализации плана мероприятий механизма "Трансформация делового климата" и внесен правительством РФ.

Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, по обращению госкорпорации "Ростех" во втором чтении документ был дополнен положениями, направленными на исполнение указания главы государства от 31 июля 2025 года об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств, заключенного между Минпромторгом России и оператором этой системы (ООО "Оператор-ЦРПТ").

Закон содержит также поправки, допускающие в 2026 году возможность сохранения упрощенного порядка регистрации международных компаний при их редомициляции в Россию, а также наделяющие владельцев корпоративных облигаций, номинированных в валютах недружественных государств, правом заместить их в добровольном порядке соответствующими рублевыми облигациями, добавил депутат. "Ранее схожий механизм использовался для разблокировки инвестиций, связанных с еврооблигациями, и перевода учета прав на них в российскую депозитарную систему", - подчеркнул Гаврилов.

Все вносимые изменения носят общекорпоративный и антисанкционный характер, направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в операторе системы цифровой маркировки и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, указал депутат.

"Также эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал", - полагает Гаврилов.