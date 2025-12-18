В России разрешили покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом

С помощью мессенджера также можно будет приобретать энергетики и газосодержащие бытовые товары

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе закрепляет возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями.

Нововведения оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, содержащих информацию об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Документ на рассмотрение палаты парламента внесла группа депутатов, в первом чтении он был принят в марте 2025 года.

Изменения вносятся сразу в несколько федеральных законов. С помощью мессенджера Max можно будет подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ранее отмечал, что нововведения сделают процедуру подтверждения возраста легкой и удобной, по его мнению, эта возможность "будет пользоваться спросом". Если президент РФ подпишет закон, он вступит в силу с момента опубликования.