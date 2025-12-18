В России приняли закон о классификации информационных систем

Требования к порядку создания и использования ИС установит правительство РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о порядке создания собственных информационных систем госорганами и о классификации государственных информсистем (ГИС). Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в июле.

Изменения предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ закрепляет два вида государственных информационных систем - федеральные и региональные.

При этом в законе подчеркивается, что госорганы могут создавать собственные информационные системы, которые не будут считаться государственными. Требования к порядку создания и использования таких ИС установит правительство РФ.

Также в законе указано, что операторы ГИС и информсистем госорганов должны будут взаимодействовать с системой защиты от кибератак на российские информационные ресурсы и информировать ФСБ об инцидентах, которые повлекли утечку информации. Если президент РФ подпишет закон, нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 года.